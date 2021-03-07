"Спартак" забил "Краснодару" шесть мячей в матче РПЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) с разгромным счетом обыграл соперников из "Краснодара" в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Москве и завершился со счетом 6:1. В составе "Спартака" дубли оформили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты) и Джордан Ларссон (63 и 83). Кроме того, отличились Квинси Промес (8) и Эсекиель Понсе (75). "Краснодар" ответил голом Юрия Газинского (56).

Гол Промеса стал для игрока первым после возвращения в "Спартак".

"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате, в ходе которой команда проиграла "Зениту" (Санкт-Петербург), "Рубину" (Казань) и "Сочи".

Московская команда занимает третье место в чемпионате, набрав 38 очков. "Краснодар" идет восьмым, имея в активе 31 очко.

В следующем туре "Спартак" сыграет с московским "Динамо", матч состоится 13 марта. "Краснодар" 14 марта встретится с "Тамбовом".