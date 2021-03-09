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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43

Эстафету олимпийского огня в Токио запланировали начать без зрителей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса планируют провести запуск эстафеты олимпийского огня без зрителей, сообщает во вторник телеканал NHK со ссылкой на источники.

Начало эстафеты с факелом запланировано на 25 марта. Олимпийский огонь зажгут в учебном футбольном центре в префектуре Фукусима, и в течение 121 дня символ Игр будет путешествовать по остальным японским регионам.

По данным источников, мероприятие по случаю начала эстафеты планируют провести в закрытом формате. Ожидается, что сами организаторы объявят его детали в скором времени.

Ранее японские СМИ писали, что власти Японии готовятся к проведению Олимпиады без иностранных зрителей. Окончательное решение по этому вопросу примут в течение месяца.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 427 тыс. человек, более 7,5 тыс. умерли.

Олимпиада-2020 Токио

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