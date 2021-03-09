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Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы
Тренер Йоахим Лев
Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев покинет национальную команду страны после завершения летом 2021 года чемпионата Европы.

Как сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза, Лев попросил расторгнуть его контракт, который изначально действовал до чемпионата мира-2022, сразу после окончания Евро.

"Я делаю этот шаг осознанно, полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы", - сказал 61-летний Лев.

"Горжусь, потому что для меня это нечто особенное и большая честь быть причастным к моей стране. И потому, что я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал их в их развитии. У меня есть большие победы с ними и болезненные поражения, но, прежде всего, множество чудесных и волшебных моментов - не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии", - отметил он.

Лев стал работать в сборной Германии в 2004 году в качестве ассистента главного тренера. Через два года он стал главным тренером. При нем сборная выиграла ЧМ-2014, Кубок конфедераций-2017, становилась бронзовым призером ЧМ-2010, серебряным (2008) и дважды бронзовым (2012, 2016) призером чемпионатов Европы.

футбол Германия Йоахим Лев

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