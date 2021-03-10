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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:04

Глава МОК отверг вероятность переноса или отмены церемонии открытия ОИ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио не будет отменена или перенесена и пройдет 23 июля, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе открытия 137-й сессии МОК.

"У нас нет поводов сомневаться в том, что церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля", - сказал Бах.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, проведение Паралимпиады запланировано с 24 августа по 5 сентября.

Олимпиада-2020 МОК Токио

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