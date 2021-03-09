Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Японское правительство решило отказать зарубежным болельщикам в посещении соревнований в рамках летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщает Kyodo News со ссылкой на осведомленные источники.

К такой мере в Японии пришли в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сообщается, что в конце марта правительство, оргкомитет Токио-2020 проведут удаленную встречу с Международным олимпийским комитетом, по итогам которого должно быть принято официальное решение. В апреле же будет озвучено число болельщиков, которые смогут присутствовать на соревнованиях.

Ранее во вторник сообщалось, что церемония открытия эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.