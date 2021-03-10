"Авангард" и московское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Хоккейные клубы "Авангард" (Омск) и "Динамо" (Москва) стали победителями серий в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Авангард" одержал победу в серии против "Автомобилиста" (Екатеринбург) со счетом 4:1.

Решающий матч завершился со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние игры. Победу "Авангарду" принесли шайбы Сергея Толчинского (22-я минута), Иржи Секача (32) и Алексея Береглазова (36). За "Автомобилист" забил Павел Дацюк (6).

"Динамо" также завершило серию против "Северстали" (Череповец) со счетом 4:1.

В последнем матче серии, проходившем в Москве, "Динамо" одержало победу со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). За столичный клуб отличились Юусо Хиетанен (11), Дмитрий Яшкин (21), Оскар Линдберг (26) и Вячеслав Кулемин (31). "Северсталь" ответила дублем Вадима Кудако (47 и 57) и шайбой Индржиха Абдула (34).