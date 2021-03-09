ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз одолели соперников из столичного "Спартака" в первом раунде плей-офф (серия 1/8 финала) Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Во вторник армейцы нанесли поражение "Спартаку" со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На 3-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Мартину Бакошу в большинстве. На 27-й минуте ЦСКА сравнял счет, также реализовав численное преимущество: автор гола – Антон Слепышев. На 54-й Брендэн Лайпсик довел счет до 2:1 в пользу ЦСКА. На 60-й армеец Иван Телегин поразил пустые ворота "Спартака".

Таким образом, ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и вышел в следующий круг.

Все матчи серии прошли на "ЦСКА Арене", которая является домашней для обеих команд в КХЛ. Первые две игры ЦСКА провел в статусе хозяина, их результаты – 1:0 (в овертайме), 5:1. В третьем матче армейцы играли в статусе гостей, но также добились победы (3:0). Хозяином четвертого матча, как и третьего, являлся "Спартак".

В регулярном чемпионате ЦСКА финишировал на первом месте в Западной конференции, "Спартак" – на восьмом. При этом ЦСКА также стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.