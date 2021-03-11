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"Барселона" проиграла ПСЖ борьбу за выход в четвертьфинал ЛЧ

"Ливерпуль" по сумме двух встреч 1/8 финала прошел команду "РБ Лейпциг"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч испанскую "Барселону".

Ответный матч, прошедший в Париже в ночь на четверг по московскому времени, завершился со счетом 1:1, тогда как в первой встрече в Испании победил ПСЖ – 4:1.

На 30-й минуте ответной игры Килиан Мбаппе, реализовав пенальти, вывел ПСЖ вперед. Через семь минут футболист "Барселоны" Лионель Месси сравнял счет. Он же на исходе компенсированного к первому тайму времени не смог реализовать пенальти: его удар с 11-метровой отметки отразил Кейлор Навас.

Таким образом, ПСЖ вышел в четвертьфинал ЛЧ, а "Барселона" выбыла из еврокубков.

Что касается Месси, ранее сообщалось, что он по окончании сезона может перейти в ПСЖ. После финального свистка он обнялся с рядом игроков французской команды.

Кроме того, путевку в 1/4 финала завоевал английский "Ливерпуль", победивший на своем поле немецкую команду РБ "Лейпциг" – 2:0. Голы провели Мохамед Салах (70-я минута) и Садио Мане (74). В первой игре также и с аналогичным счетом победил "Ливерпуль".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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