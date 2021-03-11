Финал Кубка ЖХЛ перенесли из-за положительных COVID-тестов в команде
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Решающие матчи Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона 2020/2021 между "КРС Ванке Рэйз" и "Агиделью" состоятся позднее, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За несколько дней до старта финальной серии игроки уфимской "Агидели" сдали первично положительные ПЦР-тесты на COVID-19. Лига приняла решение перенести старт решающей серии.
О новых датах проведения матчей финала ЖХЛ будет сообщено дополнительно.
В полуфинале "КРС Ванке Рэйз" обыграл "Бирюсу" (2-0 в серии), "Агидель" была сильнее СКИФа (2-1).