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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:24

Финал Кубка ЖХЛ перенесли из-за положительных COVID-тестов в команде

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Решающие матчи Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона 2020/2021 между "КРС Ванке Рэйз" и "Агиделью" состоятся позднее, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За несколько дней до старта финальной серии игроки уфимской "Агидели" сдали первично положительные ПЦР-тесты на COVID-19. Лига приняла решение перенести старт решающей серии.

О новых датах проведения матчей финала ЖХЛ будет сообщено дополнительно.

В полуфинале "КРС Ванке Рэйз" обыграл "Бирюсу" (2-0 в серии), "Агидель" была сильнее СКИФа (2-1).

хоккей коронавирус ЖХЛ

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