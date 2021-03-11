Глава Минспорта назвал беспочвенными слухи о своей отставке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вслед за пресс-службой Минспорта глава ведомства и сам опроверг информацию о своей отставке.

"Под этим сообщением нет никакой почвы, а сама новость оказалась не жизнеспособной, и не вижу смысла ее реанимировать. Минспорт идет намеченным курсом, президентом РФ определена Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года. Я и моя команда уверены, что мы сможем реализовать эти задачи вместе со спортивными федерациями и Олимпийским комитетом России", - сказал Матыцин журналистам в четверг.

"Я услышал эту новость, она прошла, а мне есть чем заняться. Заявление об отставке я не писал", - добавил он.

9 марта в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что Матыцин написал заявление о добровольной отставке. В тот же день пресс-служба министерства спорта опровергла эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности. Также сведения об отставке опроверг пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.