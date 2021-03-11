"Салават Юлаев" выбил "Трактор" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, проходившая в Уфе в четверг, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Победу "Салавату Юлаеву" принесли точные броски Теему Хартикайнена (11-я минута), Сакари Маннинена (26), а также назначенный в ворота "Трактора" на последних секундах третьего периода буллит, его реализовал Маркус Гранлунд. Буллит был назначен за сдвиг ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Салавата Юлаева". Таким образом, челябинцы завершают борьбу в первом раунде Кубка Гагарина. А уфимцы вышли во второй раунд, где сыграют с казанским "Ак Барсом".