"Ростов-Дон" вслед за ЦСКА вышел в четвертьфинал женской гандбольной ЛЧ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гандболистки команды "Ростов-Дон" завоевали путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч хорватскую "Подравку".

В ответном матче на своей площадке ростовчанки одолели соперниц со счетом 42:24 (24:11). Победой российской команды завершилась и первая встречи – 29:20.

В четвертьфинале "Ростов-Дон" сыграет с победителем пары "Кристиансенд" (Норвегия) – "Оденсе" (Дания).

Ранее в четвертьфинал вышел дебютант турнира московский ЦСКА, гандболистки команды сыграют с "Бухарестом".

Из-за пандемии формат ЛЧ-2020/21 в феврале претерпел изменения. Изначально участники были разделены на две группы по 8 команд в каждой. После двухкругового турнира по две лучшие команды напрямую попадали в четвертьфинал. А командам, занявшим 3-6-е места, предстояло сыграть в 1/8 финала. Остальные должны были выбыть из турнира.

Но из-за антивирусных ограничений ряд поединков так и не состоялся. И 10 февраля Европейская федерация гандбола объявила, что в плей-офф проходят все 16 команд.

Что касается команды "Ростов-Дон", она является действующим победителем российской Суперлиги.