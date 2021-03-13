Гандболистки ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА в субботу обыграли словенский "Крим" в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 27:21.

6 марта "Крим" у себя в Любляне победил со счетом 25:20. Таким образом, общий счет по итогам встреч стал 47:46 в пользу ЦСКА, который проходит дальше в 1/4 финала.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в Лиге чемпионов. Команда, ставшая третьей в Суперлиге по итогам сезона-2019/2020, получила wild card.

Из-за пандемии формат ЛЧ-2020/2021 в феврале претерпел изменения. Изначально участники были разделены на две группы по 8 команд в каждой. После двухкругового турнира по две лучшие команды напрямую попадали в четвертьфинал. А командам, занявшим 3-6-е места, предстояло сыграть в 1/8 финала. Остальные должны были выбыть из турнира.

Но из-за антивирусных ограничений ряд поединков так и не состоялся. И 10 февраля Европейская федерация гандбола объявила, что в плей-офф проходят все 16 команд. При этом ЦСКА в своей группе В занял итоговое 2-е место.