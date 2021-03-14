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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в Марселе.

В финале соревнования он нанес поражение представителю Франции Пьер-Югу Эрберу со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Медведев является третьей ракеткой мира, Эрбер – 93-й.

Таким образом, россиянин выиграл первый турнир в нынешнем году. Всего на его счету теперь 10 титулов: ранее три турнира он выиграл в 2018 году, четыре в 2019г., два – в 2020 году. В финалах Медведев проигрывал семь раз, включая турнир Большого шлема Australian Open в 2021 году.

теннис Даниил Медведев

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