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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27

Министр спорта высоко оценил шансы самбо попасть в программу ОИ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин видит в самбо высокий потенциал занять место в программе Олимпийских игр.

"Видим перспективу вхождения в олимпийскую программу", - сказал Матыцин на заседании Рабочей группы по развитию и популяризации самбо в России во вторник.

В свою очередь, президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков напомнил, что ранее FIAS подавала заявку на получение постоянного признания самбо Международным олимпийским комитетом.

"На заседании исполкома МОК летом у нас есть шансы получить постоянное признание", - сказал он.

Временное признание МОК самбо получило в 2018 году.

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