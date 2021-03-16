Министр спорта высоко оценил шансы самбо попасть в программу ОИ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин видит в самбо высокий потенциал занять место в программе Олимпийских игр.

"Видим перспективу вхождения в олимпийскую программу", - сказал Матыцин на заседании Рабочей группы по развитию и популяризации самбо в России во вторник.

В свою очередь, президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков напомнил, что ранее FIAS подавала заявку на получение постоянного признания самбо Международным олимпийским комитетом.

"На заседании исполкома МОК летом у нас есть шансы получить постоянное признание", - сказал он.

Временное признание МОК самбо получило в 2018 году.