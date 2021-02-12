Василий Шестаков: массовая вакцинация самбистов пока не планируется

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков - о вариантах замена символики РФ на ЧМ, о перспективах проведения турниров в условиях COVID

Василий Шестаков Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков в интервью корреспонденту "Интерфакса" Дмитрию Кириловскому рассказал о вариантах замены гимна России на чемпионате мира 2021 года, перспективах проведения международных турниров в период пандемии коронавируса и о возможной вакцинации самбистов.

- Какая будет реакция Международной федерации самбо на двухлетний запрет флага и гимна РФ на чемпионатах мира после известных санкций Спортивного арбитража в отношении российского спорта?

- Для нас это очень важный и чувствительный вопрос, так как решение о проведении чемпионата мира по самбо-2021 в российской столице было принято еще в 2018 году, то есть задолго до вердиктов Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда. Менять место проведения главного турнира календаря FIAS уже поздно, но и игнорировать требования МОК и ВАДА мы тоже не можем, поэтому российские спортсмены вынуждены будут столкнуться с определенными ограничениями. Что станет заменой гимну и флагу России на чемпионате мира в Москве – вопрос, который будет обсуждаться на ближайшем заседании Исполкома FIAS в конце марта.

- Предложена ли FIAS версия композиции, которая заменит гимн РФ на церемониях награждения чемпионатов мира? Если да, то это выбор спортсменов? Что это за композиции?

- Конечного решения пока нет. Вопрос находится в стадии обсуждения с Всероссийской федерацией самбо. Один из возможных вариантов - замена гимна России гимном FIAS.

- Как относитесь в качестве замены гимна песней "Катюша", которую предложила Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России Международному олимпийскому комитету?

- Здесь возможны любые (варианты). Аргумент о том, что данную композицию часто исполняют болельщики на трибунах, поддерживая таким образом российские команды, на мой взгляд, не убедителен. С таким же успехом можно было предложить песню "Знаешь ли ты" певицы Максим, которую болельщики поют на стадионах не реже, или "Подмосковные вечера", столь любимые россиянами и являющиеся не менее узнаваемыми у иностранцев.

- Ситуация с коронавирусом в странах разная, насколько возможно выдержать весь запланированный календарь на год? В случае ухудшения эпидситуации в какой-либо из стран, готова ли Россия принять турниры, которые невозможно провести из-за коронавируса?

- Я бы разделил вопрос на две части: есть политические ограничения и есть спортивно-организационные. Политические барьеры, которые вводят национальные правительства, мы преодолеть не можем, а вот спортивные – вполне.

Как вы знаете, FIAS – одна из немногих федераций, которая смогла провести в 2020 году три крупнейших международных турнира, несмотря на пандемию. Чемпионат мира и молодежное первенство мира в г. Нови Сад (Сербия) и Кубок мира "Мемориал А.Харлампиева" в Москве не только прошли успешно, но и главное – без последствий для здоровья спортсменов и всех участников соревнований. Высокие требования к безопасности, дисциплина и ответственность, а также создание так называемого пузыря (чистой зоны) для всех участников соревнований стали залогом нашего общего успеха. Это было до появления вакцины от COVID-19 и старта прививочной кампании.

В этом году мы будем стараться организовать все запланированные мероприятия, хотя изменение мест их проведения исключать не стоит. Возьмет ли Россия на себя основную организационную нагрузку или нет, говорить трудно. На данный момент такой необходимости нет.

- Проводились ли исследования о том, как повлиял коронавирус на спортивные достижения самбистов, которые перенесли заболевание?

- Пока прошло слишком мало времени для того, чтобы проводить данные исследования и делать объективные выводы. Но в будущем мы этого не исключаем.

- Планирует ли FIAS проводить обязательную вакцинацию самбистов, тренеров?

- Вакцинация – это добрая воля каждой национальной федерации и каждого спортсмена в отдельности. Мы не планируем "закручивать гайки" и не хотим создавать искусственные барьеры для участия в наших турнирах, наоборот, стремимся сделать наши соревнования максимально привлекательными. Но требования к безопасности спортсменов и всех участников останутся высокими.