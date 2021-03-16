Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции

Шведский нападающий Златан Ибрагимович Фото: Fabrizio Corradetti/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил вызов в национальную команду своей страны на мартовские отборочные матчи чемпионата мира-2022, сообщает пресс-служба Шведской федерации футбола.

"В первую очередь, он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Помимо того, что он может привнести на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде", - сказал главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон.

Таким образом, 39-летний форвард итальянского "Милана" может сыграть за сборную Швеции впервые с 2016 года. Первый матч за сборную страны Ибрагимович провел в 2001 году. Всего он сыграл за нее 116 матчей, забив 62 мяча – лучшее достижение в сборной Швеции.