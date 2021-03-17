Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин довел до 718 число своих голов в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Во втором периоде домашнего матча против "Нью-Йорк Айлендерс" он поразил ворота соперника, после чего счет стал 2:0 в пользу "Вашингтона" (в настоящий момент идет третий период игры, счет уже 3:0).

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Этот гол позволил Овечкину выйти на чистое шестое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. В предыдущей игре россиянин догнал канадца Фила Эспозито, который завершил карьеру в 1981 году с 717 голами.

No. 8️⃣ is now No. 6️⃣



With his 718th regular-season goal, @ovi8 sailed past Phil Esposito (717) for sole possession of sixth place on the NHL"s all-time goals list. https://t.co/PiaoVhI3lm #NHLStats pic.twitter.com/Zh8aPWBag8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 17, 2021

Следующим ориентиром для 35-летнего Овечкина является канадец Марсель Дионн – 731 заброшенная шайба. Дионн завершил карьеру в 1989 году.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

При этом Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих игроков лиги. Вслед за ним располагается из действующих хоккеистов лиги 41-летний форвард "Сан-Хосе" Патрик Марло, на счету которого 563 гола. В общем списке канадец на 25-м месте.

Кроме того, Овечкин в матче против "Айлендерс" отметился голевой передачей, в результате чего достиг отметки 1300 очков по системе "гол+пас".

Alex Ovechkin recorded the secondary assist on Oshie"s goal, marking his 1,300th career point. He becomes the 35th player in NHL history and the second active player to reach the 1,300-point milestone. pic.twitter.com/9hcBq7eI8d — CapitalsPR (@CapitalsPR) March 17, 2021

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.