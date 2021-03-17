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Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ
Александр Овечкин
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин довел до 718 число своих голов в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Во втором периоде домашнего матча против "Нью-Йорк Айлендерс" он поразил ворота соперника, после чего счет стал 2:0 в пользу "Вашингтона" (в настоящий момент идет третий период игры, счет уже 3:0).

Этот гол позволил Овечкину выйти на чистое шестое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. В предыдущей игре россиянин догнал канадца Фила Эспозито, который завершил карьеру в 1981 году с 717 голами.

Следующим ориентиром для 35-летнего Овечкина является канадец Марсель Дионн – 731 заброшенная шайба. Дионн завершил карьеру в 1989 году.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

При этом Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих игроков лиги. Вслед за ним располагается из действующих хоккеистов лиги 41-летний форвард "Сан-Хосе" Патрик Марло, на счету которого 563 гола. В общем списке канадец на 25-м месте.

Кроме того, Овечкин в матче против "Айлендерс" отметился голевой передачей, в результате чего достиг отметки 1300 очков по системе "гол+пас".

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

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