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Овечкин догнал Эспозито по голам в НХЛ

Овечкин догнал Эспозито по голам в НХЛ
Александр Овечкин
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капитан "Вашингтона" поразил ворота "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшего в ночь на вторник по московскому времени. Его гол состоялся в третьем периоде, на 57-й минуте, он установил окончательный счет – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) в пользу "Вашингтона".

35-летний Овечкин сравнялся с занимавшим шестое место по числу голов в НХЛ легендарным канадцем Филом Эспозито, который завершил карьеру в 1981 году. Следующим ориентиром для россиянина является Марсель Дионн – 731 заброшенная шайба. Дионн завершил карьеру в 1989 году.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

Помимо Овечкина, в матче против "Баффало" гол среди россиян провел Евгений Кузнецов, а его соотечественник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Следующий матч "Вашингтон" проведет на своем льду против "Айлендерс". Игра пройдет 17 марта и стартует в 2:00 мск.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

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