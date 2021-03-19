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ЦСКА сравнял счет в серии против "Локомотива" в 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) обыграл соперников из "Локомотива" (Ярославль) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Матч, проходивший на арене ЦСКА, завершился со счетом 4:1. В составе ЦСКА шайбы забросили Джон Гилмор (7-я минута), Максим Шалунов (9), Андрей Светлаков (31) и Артем Блажиевский (58). "Локомотив" ответил шайбой Егора Коршкова (51).

Счет в серии до четырех побед - 1-1.

Следующая игра серии пройдет 21 марта в Ярославле.

В свою очередь, "Ак Барс" (Казань) второй раз обыграл "Салават Юлаев" (Уфа).

Матч в Казани закончился со счетом 2:1. В составе "Ак Барса" отличился Найджел Доус (30-я минута), решающую шайбу в овертайме забросил Станислав Галиев (63). За "Салават Юлаев" забил Петр Хохряков (16).

Счет в серии - 2-0 в пользу "Ак Барса".

Следующий матч серии пройдет в Уфе 21 марта.

хоккей ЦСКА Локомотив

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