Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса, защитив титулы WBC и IBF

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В субботу Бетербиев на столичной арене "Мегаспорт" в 10-м раунде техническим нокаутом победил претендента из Германии Адама Дейнеса.

Для 36-летнего Бетербиева это была первая защита титула WBC и четвертая защита титула IBF. В его послужном списке теперь 16 боев, 16 побед и все нокаутом.