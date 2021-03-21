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Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса, защитив титулы WBC и IBF

Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса, защитив титулы WBC и IBF
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В субботу Бетербиев на столичной арене "Мегаспорт" в 10-м раунде техническим нокаутом победил претендента из Германии Адама Дейнеса.

Для 36-летнего Бетербиева это была первая защита титула WBC и четвертая защита титула IBF. В его послужном списке теперь 16 боев, 16 побед и все нокаутом.

Артур Бетербиев бокс

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