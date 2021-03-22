Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" расторгло трудовое соглашение с главным тренером Сергеем Игнашевичем, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В сообщении отмечается, что сотрудничество завершено по обоюдному согласию сторон.

Игнашевич возглавил "Торпедо" в июне 2019 года в статусе старшего тренера. Из-за отсутствия на тот момент у него лицензии категории Pro в прошлом сезоне главным тренером "Торпедо" был заявлен Николай Савичев. В прерванном из-за пандемии сезоне 2019/20 в ФНЛ черно-белые после 27 сыгранных туров заняли четвёртое место.

24 декабря 2019 года "Торпедо" заключило новый контракт с Игнашевичем до лета 2023 года. 18 июня 2020 года Игнашевич был официально утверждён главным тренером "Торпедо". Под его руководством в сезоне 2020/21 торпедовцы одержали 16 побед в 31 матче Олимп-Первенства ФНЛ. На сегодняшний день торпедовцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 3 очка от дающего право принять участие в стыковых матчах четвёртого места.