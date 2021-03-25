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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56

Член одной из команд заразился коронавирусом перед стартом "Формулы-1"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Представитель одной из британских команд "Формулы-1" сдал положительный тест на коронавирус в Бахрейне, где в ближайшие дни пройдет первый этап "Королевских гонок", сообщает The Sun.

Как и все прибывающие авиарейсами пассажиры, он прошел тестирование после прилета в Бахрейн, в итоге тест оказался положительным. Какую именно из британских команд он представляет (и как его зовут), не сообщается; уточняется, что он не является ключевой фигурой в ее составе.

В ожидании результата второго теста он помещен на карантин.

В предстоящем сезоне-2021 Великобритания будет представлена тремя командами – Aston Martin, McLaren и Williams.

Гонка в рамках Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта, ей традиционно будут предшествовать свободные заезды и квалификация. В нынешнем сезоне в "Формуле-1" дебютирует россиянин Никита Мазепин в составе Haas.

Хроника коронавируса. Март.

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автоспорт Формула-1 коронавирус

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