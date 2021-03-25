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Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию
Михаил Коляда
Фото: Наталия Федосеенко/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

За свой прокат он получил 93,52 балла.

Лидирует после короткой программы двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю, чей прокат судьи оценили в 106,98 балла. Вторым стал его соотечественник Юма Кагияма (100,96), третьим – представитель США двукратный чемпион мира Натан Чен (98,85).

Еще один россиянин, Евгений Семененко, квалифицировался с 10-м результатом (86,86).

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдет в субботу.

В четверг определятся победители в соревновании спортивных пар. После короткой программы здесь лидируют россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia). В свою очередь, гимн РФ на чемпионате мира в Швеции заменит фрагмент из концерта 1 для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

фигурное катание

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