ХК "Авангард" вышел вперед в серии плей-офф против "Металлурга"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" потерпели поражение от соперников из омского "Авангарда" в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей в пятницу в подмосковной Балашихе, - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Хет-трик на счету Корбана Найта (12-я, 18-я и 57-я минуты). Также отличился Егор Чинахов (56).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Авангарда".

Следующий матч плей-офф пройдет 28 марта в Магнитогорске.