ЦСКА победил "Локомотив" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение ярославскому "Локомотиву" в очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, которая прошла в Москве, - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу армейцев.

В составе ЦСКА две шайбы – на 19-й и 37-й минутах провел Максим Мамин, одну – Константин Окулов (1-я минута).

Оба гола в составе "Локомотива" – на счету Теэму Пулккинена (28, 50).

В итоге ЦСКА повел в серии до четырех побед – 3-2. Следующий матч пройдет 27 марта в Ярославле.