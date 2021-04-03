"Ахмат" разгромил "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги

В свою очередь "Рубин" обыграл "Сочи" в 24-м туре РПЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" со счетом 5:0 в гостевом матче 24-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте благодаря голу Евгения Харина. После перерыва защитник грозненцев Андрей Семёнов увеличил преимущество (49-я минута), а затем дважды отличился Бернард Бериша (51,68). В добавленное время Ладислав Алмаши забил в ворота хозяев поля пятый гол.

"Краснодар" с 34 очками занимают 10-е место, "Ахмат" с 32 очками располагается на 11-м месте.

В другом матче 24-го тура казанский "Рубин" дома обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Победный мяч на 72-й минуте забил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который вышел на поле после перерыва.

В турнирной таблице обе команды набрали по 40 очков: "Рубин" вышел на 4-е место, "Сочи" находится на пятом.