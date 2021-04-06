КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея не будет участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, сообщает "Ренхап".

По данным агентства, такое решение было принято в ходе заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, состоявшегося в Пхеньяне 25 марта.

Агентство отмечает, что отказ КНДР от участия в Олимпиаде связан с желанием защитить своих спортсменов от глобальной пандемии коронавируса.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии их пришлось перенести на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.