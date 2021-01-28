Шубенков назвал наглой клеветой сведения о положительной допинг-пробе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков назвал не соответствующими действительности сведения о том, что его тест на допинг дал положительный результат.

"Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!" – написал спортсмен в инстаграме.

"На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось", - подчеркнул он.

Накануне СМИ, ссылаясь на источники распространили информацию об обнаружении в организме спортсмена запрещенного препарата.

Между тем, Шубенков подтвердил сообщения о том, что он получил письмо независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Но оно, по его словам, не указывает на факт нарушения им антидопинговых правил.

"Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", - заявил легкоатлет.

На чемпионатах мира Шубенков завоевывал золото (2015г), серебро (2017, 2019) и бронзу (2013).