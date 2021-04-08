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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56

Старт турнира "Ролан Гаррос" перенесли на неделю из-за COVID-19

Старт турнира "Ролан Гаррос" перенесли на неделю из-за COVID-19
Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Начало турнира Большого шлема "Ролан Гаррос", который пройдет в мае во Франции, перенесено на неделю из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Решение отложить начало "Ролан Гаррос" на одну неделю было принято в контексте недавнего ужесточения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса во Франции. Перенос позволит выиграть дополнительное время и повысит возможность проведения турнира со зрителями на трибунах", - говорится в сообщении.

Таким образом, отборочный турнир соревнования стартует 24 мая, а основная жеребьевка - 30 мая.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен с мая на осень.

Ролан Гаррос

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