Зидан пожелал Месси остаться в "Барселоне"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан в преддверии матча против "Барселоны" выразил желание, чтобы Лионель Месси продолжил выступления за каталонскую команду.

"Я не хочу, чтобы это класико стало для Месси последним. Пусть он останется в "Барселоне" и в Ла Лиге, это будет хорошо", - приводит слова Зидана Marca.

Ближайшее класико, которым в Испании называют противостояния между "Реалом" и "Барселоной" пройдет в субботу в рамках 30-го тура чемпионата страны. Игра в Мадриде начнется в 22:00 мск.

В настоящее время "Барселона" занимает в турнирной таблице второе место, набрав 65 очков. На один балл она отстает от лидирующего "Атлетико". "Реал" – на третьем месте, 63 балла.

Ранее сообщалось, что для Месси этот сезон может стать последним в составе "Барселоны", цвета которой он защищает с 2004 года.