UFC подтвердил поединок Волкова с Ганом в качестве главного боя вечера

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков летом проведет бой с представителем Франции Сирилом Ганом, сообщает пресс-служба UFC, под эгидой которого состоится поединок.

Поединок двух тяжеловесов будет главным боем вечера на турнире UFC 26 июня.

Таким образом, UFC официально подтверждает проведение боя россиянина с французом.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы в смешанных единоборствах. Последнюю из них он одержал 7 февраля утром по московскому времени, нокаутировав 40-летнего нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Также на его счету восемь поражений.

Что касается 30-летнего Гана, у него восемь побед в восьми поединках. Последняя из них – над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком 27 февраля на турнире UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

Волков и Ган являются соседями в рейтинге UFC среди тяжеловесов: россиянин занимает пятое место, француз – четвертое.