Около 1000 человек посетили традиционный в апреле кросс в Москве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Битцевском парке Москвы прошел первый в нынешнем году кросс "Лисья гора" – забег по пересеченной местности­, организованный "Беговым сообществом".

Мероприятие посетили около 1 000 человек, сообщили организаторы забега.

"В Москве классический кросс "Лисья Гора" проводится пятый год подряд и для многих бегунов успел стать доброй традицией. Имя старта связано с историческим названием места проведения ­– ранее на лугу в Битцевском парке обитали лисы", - говорится в сообщении.

Дистанции забега составили от 2 до 8 км, возраст участников составил от 18 до 35 лет и старше.

Сутками ранее прошел финал Студенческого кубка "Бегового сообщества".

"Цель Кубка – привлечь внимание к студенческому спорту и вовлечь молодежную аудиторию в здоровый образ жизни через занятия бегом", - говорится в сообщении.

В рамках дебютного сезона студенты двенадцати московских вузов соревновались на дорожке, шоссе и грунте, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. По итогам кросса победила команда МГУ им. М.В.Ломоносова.