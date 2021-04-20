Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Гроссмейстеры из России Ян Непомнящий и Александр Грищук завершили партию вничью на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

Также по итогам прошедшего во вторник 9-ого тура Кирилл Алексеенко и Фабиано Каруана (США) завершили партию ничьей. Аниш Гири (Нидерланды) выиграл у Ван Хао (Китай). Максим Вашье-Лаграв (Франция) сыграл вничью с Дин Лижэнь (Китай).

Ян Непомнящий сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 5,5 очков. Следом идут Фабиано Каруана, Аниш Гири и Максим Вашье-Лаграв с 5 очками. Алексеенко, Грищук, Хао - 4 очка. Лижэнь занимает 8 место с 3,5 очками.

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В апреле 2021 года он был возобновлён и пройдет с 19 по 27 апреля. Призовой фонд - 500 тыс. евро.

Победитель в соревнованиях в Екатеринбурге сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.