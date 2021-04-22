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Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак

Теннисистка Карла Суарес-Наварро победила рак
Теннисистка Карла Суарес-Наварро
Фото: Pablo Morano/MB Media/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от рака.

"Еще один шаг вперед. Сегодня я закончила лечение и преодолела лимфому Ходжкина", - написала она в инстаграме.

"Спасибо всем за теплые послания. Каждое слово поддержки придавало мне огромную силу в течение последних нескольких месяцев. Выражаю огромную благодарность медицинским работникам, которые заботятся о нас каждый день", - добавила она.

Экс-шестая ракетка мира Суарес-Наварро является победительницей двух турниров WTA. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфиналов Australian Open, Roland Garros и US Open.

Лимфома Ходжкина является одной из форм рака.

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