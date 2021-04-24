Российский теннисист Карацев победил Джоковича в полуфинале турнира в Белграде

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев в субботу нанес поражение первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде (Сербия).

Результат противостояния - 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Карацева. В финале он встретится с победителем матча между 10-й ракеткой мира, итальянцем Маттео Берреттини и японцем Таро Дэниэлем.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Аслан Карацев занимает 28-е место.

Карацев и Джокович ранее встречались один раз. 18 февраля в Мельбурне Джокович обыграл россиянина в полуфинале Australian Open-2021.

Соревнования в Белграде относятся к категории АТР-250 и имеют призовой фонд 650 тыс. евро. Победитель получит более 100 тыс. евро и 250 очков в рейтинг АТР.