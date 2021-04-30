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Ласицкене, Сидорова и еще два легкоатлета из РФ получили нейтральные старты

Ласицкене, Сидорова и еще два легкоатлета из РФ получили нейтральные старты
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова
Фото: Oliver Hardt/Getty Images for European Athletics

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по допинг-контролю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки четырех российских спортсменов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба World Athletics, соответствующие разрешения получили два представителя прыжков с шестом: чемпионка мира Анжелика Сидорова, а также чемпионка мира среди юниоров Оксана Гатауллина. Еще два атлета специализируются в прыжках в высоту: трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и бронзовый призер ЧМ Илья Иванюк.

Легкоатлеты, получившие нейтральный статус, могут выступать на Олимпийских играх и чемпионате Европы (до 21 года).

Подобных разрешений в общей сложности будет выдано десять.

Ранее сообщалось, что World Athletics возобновляет выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.

В июле 2020 года World Athletics отложила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из РФ. Решение было связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics долг в размере $5 млн.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета Комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.

легкая атлетика

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