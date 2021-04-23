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Призер ОИ в беге россиянка Гулиева будет выступать под флагом Турции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российская бегунья на средние дистанции Екатерина Гулиева сменила спортивное гражданство.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), члены президиума в пятницу разрешили ей смену гражданства.

До этого Гулиева сменила фамилию. Так, будучи Екатериной Поистоговой она стала серебряным призером Олимпиады в Лондоне в беге на 800 м.

Кроме того, ВФЛА разрешила сменить спортивное гражданство российской прыгунье в высоту Елене Куличенко, она будет выступать за Кипр.

легкая атлетика

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