ХК "Салават Юлаев" подписал контракт с чемпионом мира Тихоновым

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Виктор Тихонов заключил контракт с хоккейным клубом "Салават Юлаев" (Уфа), сообщает пресс-служба команды в воскресенье.

Контракт рассчитан на два сезона.

Тихонов - внук знаменитого хоккейного тренера Виктора Тихонова. 32-летний хоккеист начинал свою карьеру в ХК "Дмитров", затем выступал за "Северсталь" (Череповец), "Аризона Койотис", "Сан-Антони Рэмпэйдж", "Чикаго Блэкхокс" (все - США), СКА (Санкт-Петербург), с 2019 года выступал за казанский "Ак Барс".

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Тихонов провел за "Ак Барс" 42 матча, в которых набрал 23 (11+12) очка по системе "гол+пас".

В 2014 году Тихонов в составе сборной России выиграл чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира. В 2015 и 2017 годах в составе СКА нападающий выиграл Кубок Гагарина.