Заявка сборных-участников ЕВРО-2020 увеличена с 23 до 26 футболистов

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - УЕФА решил увеличить число игроков в заявках команд-участниц чемпионата Европы 2020 года.

Сборные могут заявить на турнир не 23, а 26 футболистов. Отмечается, что решение принято в целях избежать проблем с комплектацией сборных при вспышке коронавируса в команде.

При этом заявка команды непосредственно на матч составит 23 футболиста.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 4, 2021

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Изначально турнир должен был состояться летом 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса, чемпионат был перенесен на 2021 год.

УЕФА планировал провести Евро-2020 в 12 городах, однако в апреле стало известно, что Дублин и Бильбао вышли из числа городов-организаторов. Петербург, в частности, получил три дополнительных матча. Ранее он готовился принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.