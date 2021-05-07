Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин продолжает восстанавливаться от травмы, россиянин не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии", сообщается на сайте НХЛ.

"Это будет 10-я игра, которую Овечкин пропустит в этом сезоне, в том числе четыре из-за протокола COVID-19, что приравнивается наибольшему количеству пропущенных им игр за 16 сезонов карьеры в НХЛ", - говорится в сообщении лиги.

В последний раз Овечкин пропускал 10 игр в сезоне-2009/2010, когда он из-за травмы плеча не играл шесть поединков и был дисквалифицирован на четыре матча за грубую игру. В других сезонах Овечкин не пропустил более четырех игр.

В текущем сезоне 35-летний Александр Овечкин был травмирован в матче с "Айлендерс" 23 апреля, после чего пропустил четыре игры подряд, две из которых "Кэпиталз" проиграли. Форвард вышел на лед 4 мая в игре против "Рейнджерс", где провел 39 секунд. 6 мая в поединке с "Рейнджерс", в котором произошли массовые драки, Овечкина не было. Ранее Овечкин пропустил четыре матча, с 20 по 29 января, находясь в ковид-списке.

Матч "Вашингтон"-"Филадельфия" пройдет в ночь на субботу, 8 мая.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за "Вашингтон" 44 матча, в которых набрал 42 (24+18 по системе "гол+пас") очка. Всего же на счету 35-летнего россиянина 730 голов в НХЛ, что является шестым показателем за всю историю лиги.