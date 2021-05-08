Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу после того как в 32-м туре дортмундская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг".

Всего "Бавария" выигрывала национальное первенство уже 31 раз.

"РБ Лейпциг" уступил со счетом 2:3 и потерял шансы догнать лидеров, таким образом "Бавария" стала чемпионом за два тура до завершения сезона.

Как напоминает "Би-би-си", в апреле мюнхенцы объявили, что главный тренер клуба из Лейпцига Юлиан Нагельсманн возглавит "Баварию" по окончании сезона. Ее нынешний наставник Ханс-Дитер Флик намерен покинуть команду.

"Боруссия" благодаря этой победе над "РБ Лейпциг" поднялась на четвертое место и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

футбол Германия Бундеслига Бавария Боруссия Лейпциг

Новости

Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио

Россия вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею и сыграет с Канадой

"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код