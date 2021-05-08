"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу после того как в 32-м туре дортмундская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг".

Всего "Бавария" выигрывала национальное первенство уже 31 раз.

"РБ Лейпциг" уступил со счетом 2:3 и потерял шансы догнать лидеров, таким образом "Бавария" стала чемпионом за два тура до завершения сезона.

Как напоминает "Би-би-си", в апреле мюнхенцы объявили, что главный тренер клуба из Лейпцига Юлиан Нагельсманн возглавит "Баварию" по окончании сезона. Ее нынешний наставник Ханс-Дитер Флик намерен покинуть команду.

"Боруссия" благодаря этой победе над "РБ Лейпциг" поднялась на четвертое место и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.