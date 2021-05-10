Медведев вновь обошел Надаля и стал второй ракеткой мира

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Медведев поднялся с третьей строчки на вторую. В обратном направлении проследовал испанец Рафаэль Надаль. В марте российский теннисист уже становился второй ракеткой мира, обойдя Надаля, но вскоре случилась обратная рокировка.

Для Медведева второе место в рейтинге – наивысшее пока в его карьере.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Новак Джокович (Сербия). Четвертое место занимает Доминик Тим (Австрия). Вслед за ним располагаются Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария). На девятое место с десятого поднялся Маттео Берреттини (Италия), с девятого на десятое опустился Диего Шварцман (Аргентина).

Помимо Медведева и Рублева в первой сотне рейтинга присутствуют еще два россиянина – Карен Хачанов (24-е место) и Аслан Карацев (27).