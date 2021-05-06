Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил чилийцу Кристиану Гарину в матче третьего круга проходящего в Мадриде турнира серии Masters.
Результат встречи – 6:4, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Гарина. Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.
Медведев в настоящий момент является третьей ракеткой мира, Гарин – 25-й.
Ранее в четверг из турнира выбыл другой россиянин, Аслан Карацев. Позднее свой матч в рамках третьего круга проведет Андрей Рублев, его соперник – американец Джон Изнер.
Призовой фонд турнира составляет свыше 2,6 млн евро.