"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место в РПЛ

Игроки "Спартака" и "Химок" Павел Маслов и Сенин Себай (слева направо) Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение "Химкам" в домашнем матче 29 тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат поединка, состоявшегося в Москве в понедельник, - 2:1.

На 27-й минуте забил нападающий "Химок" Максим Глушенков. Через десять минут он был удален с поля за грубую игру (прямая красная карточка).

На 54-й минуте форвард "Спартака" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой соперником. Главный судья встречи Владислав Безбородов принимал решение о назначении 11-метрового после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Победный мяч на 89-й минуте забил Джордан Ларссон.

В турнирной таблице "Спартак" набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку, сместив "Локомотив" (53 балла). В заключительном туре "Спартак" в Грозном сыграет с "Ахматом".

"Химки" занимают восьмое место и имеют 44 балла.