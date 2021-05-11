Велокоманда Marathon-Tula озвучила планы на весеннюю часть сезона-2021

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Гонщики российской велокоманды Marathon-Tula продолжают подготовку к ключевым стартам сезона, главным событием которого являются Олимпийские игры в Токио.

"В конце апреля темповая группа команды выступит на Всероссийских соревнованиях. Призеры чемпионатов Европы Диана Климова и Гульназ Хатунцева стартуют в критериуме и групповой гонке в Майкопе, где будут находиться на сборе до 9 мая. Призер Европейских игр Тамара Дронова находится на сборе в Турции и вернется к соревнованиям уже в мае", - говорится в сообщении пресс-службы Marathon-Tula.

В мае пройдут международные соревнования по велоспорту на треке Гран-при Москвы (21-23 мая) и Гран-при Санкт-Петербурга (28-31 мая). На них команда соберется в полном составе.

Между тем, 25 апреля тренировочный сбор в Санкт-Петербурге начала спринтерская группа Marathon-Tula, в составе которой выступают чемпион Европы Александр Дубченко, рекордсмены мира среди юниоров Павел Ростов, Дмитрий Нестеров, Даниил Комков, призер первенства Европы Серафима Гришина.

По словам генерального менеджера Marathon-Tula Александра Егорова, команде пришлось отказаться от участия в соревнованиях в Гонконге.

"Мы планировали открыть международный сезон на треке уже на Кубке наций в Гонконге, но, к сожалению, из-за пандемии осложнилась процедура въезда в Гонконг. Есть риски попасть под длительный карантин. Было принято решение отказаться от участия в этих соревнованиях", - сказал Егоров.

"Будем надеяться, что в ближайшее время нам как и всем спортсменам, которые ждут улучшения эпидемиологической ситуации, будут доступны гонки международного календаря. Пока ближайший ориентир для нас по весенним стартам - Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил он.

Ожидается, что после этих соревнований будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры в Токио и определен список участников на июньский чемпионат Европы в Белоруссии. Среди гонщиков Marathon-Tula кандидатами на попадание в олимпийскую команду на Игры в Токио в темповых видах программы (мэдисон и омниум) являются Тамара Дронова, Диана Климова, Гульназ Хатунцева, а также Александр Дубченко в спринтерских дисциплинах.