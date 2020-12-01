Marathon-Tula: молодая команда с историческим прошлым

Гонщики команды Marathon-Tula Фото: пресс-служба Marathon-Tula

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время в России есть лишь одна профессиональная трековая велокоманда с лицензией UCI на гоночный сезон-2021 . Речь идет о команде Marathon-Tula, образованной в 2017 году. Одним из инициаторов ее создания был губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Когда объявлялось о ее создании, целью были озвучены поддержка и развитие велоспорта в Тульской области. В итоге в команду попали перспективные молодые спортсмены, выступающие на спринтерских и темповых дисциплинах.

Однако если учесть и спорт высших достижений, команда поддерживает велоспорт не только в Тульской области, но и в России в целом. Так, на прошедшем недавно в болгарском Пловдиве чемпионате Европы представители Marathon-Tula принесли в копилку сборной две медали. Золото в командной гонке преследования у мужчин завоевал Александр Дубченко, серебро - Диана Климова, которая выступила в дуэте с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга в дисциплине "мэдисон".

И самим созданием команды, и ее результатами Тула продолжила славные традиции местного и всесоюзно-всероссийского велоспорта.

"Регион гордится чемпионами"

Можно понять реакцию Дюмина на успехи тульских спортсменов в Болгарии. Их награды он назвал историческим достижением для региона.

"Вы достойно представили Россию на чемпионате Европы. Показали выступление мирового уровня. Проявили настойчивость, волю к победе и доказали, что тульская велосипедная школа остается одной из лучших. Так держать! Наш регион гордится своими чемпионами!" – заявлял Дюмин, подводя итоги выступления тульских гонщиков на ЧЕ.

К вышеупомянутым медалям будет справедливо добавить награды, которые завоевали Анастасия Войнова и Иван Гладышев. Они являются воспитанниками тульского велоспорта, а сейчас выступают за другой регион.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева отмечает наличие команды Marathon-Tula важным с точки зрения пропаганды спорта.

"Это тоже развитие, пропаганда спорта. И то, что у нас есть такого уровня команда, это очень значимо для того чтобы двигаться дальше, у молодежи есть стимул попадать именно в эту команду", - сказала Слюсарева "Интерфаксу".

Слюсарева в данном случае говорит не только как мэр Тулы, но и как эксперт. Она – известная российская шоссейная и трековая велогонщица, в этом качестве стала олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы.

"Сейчас меня постоянно спрашивают: "А можно на трек уже записаться?", ребенку шесть лет, семь. Благо, что у нас есть наш подвид беговелы маленькие, куда мы как бы пристроили их под крыло профессионального спорта, и детишки могут уже с полутора лет заниматься. Тем самым есть возможность перейти вот именно в велоспорт, более профессиональный вид спорта. В любом случае это как бы такая подготовка физическая для малышей, которая позволит в любой вид спорта идти", - подчеркнула Ольга Слюсарева.

"Таких проектов очень мало"

Солидарен с Ольгой Слюсаревой трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Для российского велоспорта тульский проект является очень важным событием. Таких проектов, на самом деле, очень мало - если не сказать, что их вообще нет", - сказал Екимов "Интерфаксу".

"Команда Marathon-Tula как молодой проект должна выбрать направление, в котором она действительно будет успешной. Спринтерская группа у нее очень сильная, мужской темп - вызывает у меня вопросы. Может быть, стоит взять на подготовку молодых ребят под темповую группу и активно развивать тех спринтеров, которые есть. Я бы так поступил на их месте", - сказал Екимов.

"Я думаю, в спринтерской программе команде недалеко до лидерских позиций. Да, есть Москва, есть Дмитриев, Шарапов, но они все возрастные. Поэтому я думаю, что у Тулы есть все предпосылки занять лидерские позиции именно в спринте", - отметил трехкратный олимпийский чемпион.

Генеральный менеджер команды Александр Егоров рассказывает о том, какие в первую очередь цели стояли у Marathon-Tula:

"Первая задача была дать молодым перспективным ребятам больше возможности выступать за границей – в первую очередь на кубках мира. Зарубежные старты – это тот самый опыт, который необходим. Для этого была зарегистрирована трековая профессиональная команда.

Постоянный набор ребят в команду идет каждый год, у некоторых возрастов в силу каких-то травм набор был приостановлен. В группе девочек у нас планируется вся дальнейшая подготовка к предстоящей в 2021 году Олимпиаде, речь – о Диане Климовой и Тамаре Дроновой.

Команда спринтеров, надеюсь, за этот год перейдет на тот уровень, чтобы можно было на чемпионате России спокойно бороться за первое-второе места. В группе темпа немножко тяжелее, потому что у мужчин конкуренция в разы сильнее".

Второе дыхание

Титульным спонсором команды является компания Marathon Group, президентом которой является Александр Винокуров. По мнению главы Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерия Гриньковского, государственно-частное партнерство - с участием региона и компании – дало высокий эффект.

"Мы пониманием, насколько эффективен сегодня процесс государственно-частного партнерства, он крайне важен сегодня в целях развития велоспорта не только в Тульской области, но и в стране. Поэтому этот пример необходим далее и далее продолжать", - сказал Гриньковский агентству.

"Это дало тульскому велоспорту получить сегодня второе дыхание", - сказал он

"Естественно, что ставится спорт высших достижений, мы понимаем, что это огромная финансовая нагрузка. И та часть вложений, которая идет сегодня от компании Marathon Group, очень значительная и столь необходимая для качественной подготовки велосипедистов Тульской области", - отметил он.

"У команды появилась такая возможность участвовать на крупнейших международных турнирах, включая Кубки мира, поэтому это сказывается на классе спортсменов, соответственно, растут результаты и амбиции. Мы для себя ставим самые серьезные задачи. Безусловно, хочется победы и на Олимпийских играх в Токио", - выразил надежду президент Федерации велоспорта Тульской области.

Ранее, по его словам, в тульском велоспорте наблюдался спад. В результате регион терял талантливых и перспективных гонщиков, которые уходили в другие регионы, на более привлекательные условия.

"В какой-то мере тульский велоспорт стал донором", - прокомментировал предыдущие времена Гриньковский.

Теперь же региону удается "удержать всех талантливых молодых спортсменов, которые представляют молодую команду".

"Это основные показатели, о которых мы можем сегодня говорить, как мы движемся, вперед, развиваемся, какими успехами гордимся. Мы стали интересны не только в рамках региона, к нам просятся спортсмены с других регионов. Проект и был на это нацелен, на объединение усилий в подготовке сильнейших спортсменов страны. Поэтому наши двери открыты", - констатирует Гриньковский.

"Спорт – это посол мира"

Одним из символов и тульского в частности и советского велоспорта в целом является Сергей Копылов. На его счету три золотые медали чемпионатов мира. Есть в копилке и олимпийская бронза, завоеванная не где-нибудь, а в Москве, на Играх-1980.

Результаты нынешнего поколения велосипедистов Копылов оценивает как достойные. Прежде всего – за счет высокого уровня работы тренеров.

"У нас хорошая школа тренеров, которые выращивают таких пацанов, девчонок, пацанов, и поэтому вся кузня идет отсюда", - говорит Копылов "Интерфаксу".

Копылов оптимистично оценивает шансы отечественных гонщиков на предстоящей летней Олимпиаде-2020 в Токио, перенесенной на следующий год:

"Хотелось бы, чтобы наш флаг висел выше всех. Это самое приятное, наверное, для всех велосипедистов, когда кто-то из спортсменов-россиян выигрывает и тем более, когда играет гимн. А когда гимн играет, значит, страна – она выше. Спорт – это посол мира".

Титулованный гонщик вынужден посетовать на то, что популярность велоспорта в Туле со времен его выступлений все же снизилась. Ряды зрителей с тех пор поредели, тогда как ранее люди занимали места на ветках располагавшихся близ арены деревьев.

"Приходят (сейчас) родители, старые спортсмены приходят, которые занимались, радуются тому, что и сами друг с другом встречаются. Ну, жизнь другая стала: появилось много развлечений, телефоны".

Спортивный символ Тулы

Тульский велотрек в наши дни Фото: Владимир Нардин

Помимо основных исторических и культурных достопримечательностей, Тула может похвастать и спортивным. Именно здесь находится одно из старейших спортивных сооружений России – Тульский велотрек, с бетонным покрытием. Он был построен еще в 1896 году. С тех пор велотрек пережил несколько реконструкций, в ближайшее время ожидается еще одна. Планируется, в частности установить козырьки, которые – трек находится под открытым небом – станут для покрытия преградой от дождя. Из-за которого то и дело приходилось откладывать те или иные соревнования.

По словам генменеджера команды Егорова, это еще "даст возможность на месяц раньше начать тренировочный процесс весной, а весной позже закончить". А также - стать еще более привлекательными для проведения соревнований различного уровня.

"Но трек и до реконструкции принимал международные старты. В Тулу приезжали японцы, немцы, французы были. Приезжали даже чемпионы мира и те, кто под Олимпиаду готовится. Основной состав японской сборной был", - рассказал он.

Итак, в следующем году велоспорт (как и многие другие виды спорта) ожидает главного соревнования, Олимпийских игр. Где Тула наверняка поддержит свою марку.

Владимир Нардин