Буффон не планирует завершать карьеру после ухода из "Ювентуса"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после ухода из клуба не намерен завершать профессиональную карьеру, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, которое ссылается на окружение 43-летнего футболиста, Буффон намерен отыграть еще год после своего ухода из "Ювентуса", о котором он сообщил накануне.

"Джиджи хочет играть, но в команде с амбициями", - сообщает источник.

Среди вариантов продолжения карьеры легендарного игрока называются "Монако", турецкий "Галатасарай", клуб из английской премьер-лиги, а также "Порту", где закончил карьеру другой легендарный футболист - испанский вратарь Икер Касильяс, с которым Буффон находится в дружеских отношениях.

Накануне Буффон в своем фейсбуке сообщил, что по окончании текущего сезона уйдет из "Ювентуса".

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, в составе туринцев 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз - Суперкубок Италии, четыре - Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

В нынешнем сезоне "Ювентус" лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.