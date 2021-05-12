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Буффон не планирует завершать карьеру после ухода из "Ювентуса"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после ухода из клуба не намерен завершать профессиональную карьеру, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, которое ссылается на окружение 43-летнего футболиста, Буффон намерен отыграть еще год после своего ухода из "Ювентуса", о котором он сообщил накануне.

"Джиджи хочет играть, но в команде с амбициями", - сообщает источник.

Среди вариантов продолжения карьеры легендарного игрока называются "Монако", турецкий "Галатасарай", клуб из английской премьер-лиги, а также "Порту", где закончил карьеру другой легендарный футболист - испанский вратарь Икер Касильяс, с которым Буффон находится в дружеских отношениях.

Накануне Буффон в своем фейсбуке сообщил, что по окончании текущего сезона уйдет из "Ювентуса".

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, в составе туринцев 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз - Суперкубок Италии, четыре - Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

В нынешнем сезоне "Ювентус" лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.

футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон

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