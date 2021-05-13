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Правительство одобрило поправки о борьбе с манипуляциями в спорте

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство одобрило поправки изменения в Федеральный закон о физкультуре и спорте, которые закрепляют понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация", сообщает пресс-служба Министерства спорта. Инициатива внесена в Госдуму.

Глава ведомства Олег Матыцин через пресс-службу выразил надежду, что принятие этого законопроекта "создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований".

Законопроект был разработан в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению обязательств государства - участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

Конфликтом интересов в проекте названа ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования, а также непосредственные его участники и связанные с ними лица, заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества. Это влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

Инсайдерской является информация, составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также сведения, которые определят инсайдерскими общероссийская спортивная федерация или профессиональная лига в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Законопроектом также уточняется перечень деяний, которые относятся к противоправному влиянию на результат официального спортивного соревнования. К ним предложено отнести использование, распространение и предоставление инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое привело к достижению заранее определенного результата или исхода соревнования. При этом к инсайдерской не может быть отнесена общедоступная или опубликованная в СМИ информация.

Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами информации к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта определит Минспорта.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги, согласно законопроекту, будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты официальных спортивных соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Минспорта Госдума Олег Матыцин

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