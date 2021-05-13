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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28

Московский полумарафон перенесен на неопределенный срок

Причина - эпидемиологическая обстановка в российской столице

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Беговое сообщество" объявило о переносе на другую дату Московского полумарафона, который должен был пройти в ближайшее воскресенье.

"Московский полумарафон, который должен пройти 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса "Лужники", переносится на неопределенный срок. Команда "Бегового сообщества" приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей", - сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе".

Отмечается, что отменены также выдача стартовых пакетов и спортивная выставка, которые должна были пройти в день забега.

"О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно", - говорится в сообщении.

"Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. Нам искренне жаль, что мы нарушили ваши планы, и осознаем, что регистрация на забег — это не просто стартовый взнос. Это мотивация для тренировок, месяцы подготовки и надежды на успешный финиш", - отметили в "Беговом сообществе".

Новую дату забега организаторы сообщат в ближайшее время.

Московский полумарафон должен был пройти в российской столице в восьмой раз. На территории Олимпийского комплекса "Лужники" планировались старты на дистанции 21,1 и 5 км.

Москва Московский полумарафон

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